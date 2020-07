A partire da oggi (15 luglio) Antraccoli sarà istituita zona residenziale con limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. In particolare le modifiche alla circolazione riguarderanno il tratto di strada che comprende via del Cantone di Antraccoli, via Fonda di Antraccoli, Campioni, via della Chiesa di Antraccoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Romana e l’intersezione con via del Cantone di Antraccoli, in via di Picciorana, nel tratto compreso tra via Romana e via Vecchia Romana.

Un provvedimento necessario dato l’alto tasso abitativo della zona per tutelare le utenze stradali deboli e privilegiare la viabilità del quartiere di chi si sposta a piedi o in bicicletta. Questo comporta alcune modifiche alla circolazione, richieste dai cittadini residenti nella frazione di Antraccoli nel corso di alcune assemblee tenutesi nei mesi scorsi con l’assessore Celestino Marchini. Sarà quindi ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di via di Picciorana compreso tra l’intersezione con via Romana e l’intersezione con via Vecchia Romana, con l’istituzione di ‘direzione obbligatoria’ a destra all’intersezione con la via Romana in direzione Capannori.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore Marchini – che abbiamo preso insieme agli abitanti di Antraccoli e grazie all’interessamento del consigliere Claudio Cantini, eliminiamo dal quartiere il traffico che non è destinato all’ambito residenziale e andiamo a realizzare una maggiore tutela nei confronti di pedoni e ciclisti, con l’obbiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità, facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato”. Con Antraccoli passano a 4 le zone 30 sul territorio del Comune di Lucca: oltre al centro storico, il divieto di velocità superiore a 30 chilometri orari è presente nel centro della frazione dell’Arancio e in una parte di San Marco.

“Le prossime aree che saranno interessate al provvedimento – spiega Marchini – sono la zona nord dell’Arancio e San Filippo e intanto stiamo studiando l’estensione anche a una parte di San Concordio e di Sant’Anna. L’obiettivo finale è di creare una cintura di protezione, tutt’intorno alla circonvallazione, per chi si sposta a piedi o in bici all’interno dei quartieri e verso il centro storico”.