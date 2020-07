Dichiarazione precompilata 2020, un webinar per illustrare le opportunità

Illustrare in modo chiaro e accessibile le opportunità offerte dalla dichiarazione precompilata. È questo l’obiettivo della campagna informativa regionale di incontri webinar per i cittadini toscani. L’appuntamento per Lucca e provincia è fissato al 29 luglio dalle 10 alle 12. Per partecipare è possibile mandare un’email all’indirizzo dp.lucca.utcastelnuovodigarfagnana@agenziaentrate.it.

I partecipanti potranno comprendere come funziona il pin per i servizi telematici, quali sono i termini e le modalità di accesso al servizio, a chi interessa e quali vantaggi offre. I tradizionali incontri con i cittadini quest’anno sono stati ripensati alla luce dell’emergenza sanitaria in corso e saranno infatti realizzati con la formula del webinar su base provinciale. Sarà possibile iscriversi all’iniziativa in programma nel proprio territorio di residenza, inviando una e-mail con oggetto ‘Richiesta di partecipazione al webinar sulla dichiarazione precompilata 2020’ e specificando: nome e cognome, codice fiscale, provincia di residenza, e il proprio indirizzo email. Acquisita la domanda di partecipazione, l’Agenzia invierà sulla casella email indicata da ciascun partecipante le istruzioni per accedere al webinar con un messaggio di conferma dell’iscrizione.

Tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili anche sul sito internet https://toscana.agenziaentrate.it. Ogni singolo evento, gestito attraverso la piattaforma di videocomunicazione Lifesize, potrà ospitare al massimo 99 partecipanti, per un totale di 990 cittadini toscani potenzialmente coinvolti, che avranno la possibilità di avere spiegazioni sulla dichiarazione precompilata 2020 direttamente da funzionari esperti.