Ex Manifattura, Confindustria: “Necessario trovare la massima convergenza”

“Fare della struttura un elemento di valorizzazione del tessuto urbano lucchese, non è solo un’opportunità ma una reale necessità, con importanti ricadute per tutta la città e non solo”. Così anche il presidente di Confindustria Toscana nord Giulio Grossi interviene sulla questione della riqualificazione dell’ex manifattura tabacchi.

“Alla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca va dato il merito di aver prospettato delle idee progettuali articolate e interessanti, almeno nelle linee generali che sono state rese note, come Confindustria Toscana nord lo abbiamo riconosciuto dandone una valutazione di massima positiva – va avanti il presidente Grossi – Tuttavia questa operazione è troppo importante perché si possa accettare che divenga un elemento di divisione all’interno della città. Le scelte che verranno fatte o non fatte, gli interventi che saranno effettuati o la loro assenza, avranno un impatto molto forte sul futuro di Lucca”.

“Pur senza inseguire utopie di unanimità, è indispensabile che le osservazioni, i dubbi e i ripensamenti che si sono manifestati trovino delle risposte nella massima trasparenza ed esaustività – conclude Grossi -. Le occasioni per far conoscere alla comunità le linee generali del progetto non sono mancate: ma meglio una esposizione, un incontro, un’informativa di più che di meno. Disponibilità ad ascoltare ed a fornire informazioni da un lato, atteggiamenti alieni da preconcetti e preclusioni dall’altro: è questo che occorre per trovare indispensabili convergenze sul futuro della ex manifattura“.