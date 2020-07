Risonanze magnetiche, bando per le strutture private accreditate

Martedì prossimo (28 luglio) è l’ultimo giorno utile per rispondere alla manifestazione d’interesse che l’Asl Toscana nord ovest ha rivolto alle strutture private accreditate interessate all’erogazione di risonanze magnetiche ad alto campo per l’ambito territoriale di Lucca.

Il relativo avviso è stato pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) numero 28 dell’8 luglio scorso e in forma integrale sul sito dell’azienda nella sezione Bandi di concorso. Si invitano gli interessati a prenderne visione per conoscere nel dettaglio durata, requisiti di accreditamento, requisiti strutturali e tecnologici, qualità e caratteristiche delle prestazioni, modalità di presentazione delle domande.

Nello specifico la manifestazione d’interesse è rivolta alle strutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale di Lucca interessate all’erogazione (dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2021) di risonanze magnetiche ad alto campo (con e senza mezzo di contrasto). Il budget assegnato è pari a 1 milione e 189.933 euro.