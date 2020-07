Sostegno all’occupazione, soldi dalla Fondazione Crl a 63 enti

Sono 63 in tutto gli enti della provincia di Lucca senza fine di lucro che hanno ottenuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del bando “lavoro+bene comune – nuove assunzioni” e che adesso sono in grado di attivare contratti di lavoro a favore di persone in cerca di occupazione.

Il bando – che rientra fra le iniziative decise dalla Fondazione Crl per favorire la ripartenza post-Covid19 (stanziamento complessivo 5 milioni di euro), nasce con l’obiettivo di sostenere l’occupazione mediante contributi a enti privati senza fine di lucro, come imprese e cooperative sociali, associazioni e fondazioni, incluse le associazioni sportive dilettantistiche, per assunzioni a tempo determinato, anche part-time, di persone in difficoltà o, comunque, in situazione di svantaggio sociale, residenti nel territorio della provincia di Lucca. Un modo, quindi, di ‘coniugare’ la possibilità di aiutare chi in questo periodo si trova in difficoltà con l’opportunità di realizzare lavori di pubblica utilità e, dunque, con una ricaduta positiva per le comunità locali. Ad esempio, si va dalle piccole manutenzioni su beni pubblici o di proprietà di soggetti senza fini di lucro (imbiancature, verniciature, sfalcio erba, potatura piante, ecc.) ai servizi di accoglienza negli uffici, dal riordino di archivi alle attività realizzate a favore di anziani o disabili (inclusa la consegna della spesa, il disbrigo di pratiche, l’accompagnamento per visite, esami ecc.), fino alle iniziative di sostegno all’istruzione a distanza e di contrasto alla marginalità educativa, nonché alle iniziative di promozione delle attività ricreative e sportive rivolte unicamente a bambini e ragazzi.

I contratti di lavoro dovranno essere stipulati entro tre mesi dalla comunicazione dell’assegnazione del contributo. L’ente beneficiario dovrà darne tempestiva notizia alla Fondazione, presentando per ciascun soggetto assunto copia del contratto di lavoro e, relativamente alla sola prima fase di apertura del bando, un’autocertificazione relativa allo stato di fragilità economica e sociale, debitamente sottoscritta dal soggetto da assumere a tempo determinato.

Questo l’elenco degli enti che hanno ottenuto il contributo per le “nuove assunzioni” a tempo determinato. L’elenco è consultabile anche sul sito della Fondazione Crl (clicca qui).

Lucca, Piana, Media Valle e Garfagnana

Anffas Sezione provinciale di Lucca; Agricola Calafata Lucca; Archimede Associazione di Promozione Sociale Lucca; Arciconfraternita di Misericordia di Lucca; Arciconfraternita Misericordia di Maria SS. del Soccorso Montecarlo; Associazione Culturale La Rondine di S. Lorenzo a Vaccoli, Lucca; Associazione Down Lucca di Gragnano (Capannori); Associazione Hacking Labs Capannori; Associazione il Sogno Onlus Castelnuovo Garfagnana; Associazione Lucchesi nel Mondo; Associazione Miniere Urbane Capannori; Associazione sportiva dilettantistica San Michele della Misericordia di Corsagna (Borgo a Mozzano); Associazione Talea Lucca; Calcistica Popolare Trebesto Lucca; Centro Culturale del Compitese – Società Cooperativa Sociale Pieve di Compito (Capannori); Centro Equitazione La Luna Porcari; Centro Studi Giacomo Puccini Lucca; Centro Studi Luigi Boccherini Lucca; Comunità di Pozzuolo (Lucca); Confraternita di Misericordia di Castelnuovo Garfagnana; Consorzio So&Co Forma Impresa Sociale Lucca; Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti Lucca Cose e Persone Società Cooperativa Sociale Lucca; Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca; Esse Q Società Cooperativa Sociale Lucca; Fondazione Casa Lucca; Fondazione Mario Tobino Lucca; Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana Lucca; Fraternita di Misericordia – Gruppo Donatori Di Sangue Fratres Borgo a Mozzano; Fraternita di Misericordia di Capannori; Fraternita di Misericordia di Marlia (Capannori); Giovani e Comunità Società Cooperativa Sociale Capannori; Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati Lucca; Il Ponte Società Cooperativa Sociale Lucca; Iniziativa Turistica Lucca; Iris Società Cooperativa Sociale Porcari; Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze – Fondazione BRF Onlus Lucca; La Mano Amica Società Cooperativa Sociale Lucca; La Pecora Nera Impresa Sociale Lucca; Margherita e le Altre Società Cooperativa Sociale Lucca; Misericordia del Barghigiano Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore Barga; Misericordia di Gallicano Onlus; Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito O.N.L.U.S. (Capannori); Nanina Società Cooperativa Sociale Lucca; Odissea Società Cooperativa Sociale Capannori; Onda Espressiva Lucca; Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Alessandro Lucca; Pietra d’Angolo Impresa Sociale Capannori; Puccini e la sua Lucca Festival Lucca; Rugby Lucca Associazione Sportiva Dilettantistica Lucca; Terra di Tutti Impresa Sociale Gallicano.​

Versilia

Asd Rotellistica Camaiore; Aniep Sezione Lucca e provincia Viareggio; Associazione di Carità Croce Verde di Pietrasanta; Associazione di pubblica assistenza e salvamento Croce Verde Lido di Camaiore; Associazione Sportiva Dilettantistica Csi Lido di Camaiore; Auser Filo d’Argento Viareggio; Croce Verde Viareggio; Fraternita di Misericordia Forte dei Marmi; Il Girasole Cooperativa Sociale Lido di Camaiore; L’Uovo di Colombo Associazione di Promozione Sociale Viareggio; Millefiori Società Cooperativa Sociale Onlus Massa; Pubblica Assistenza Stazzema Pontestazzemese.

In questi giorni, è in fase di valutazione il secondo bando, Lavoro+Bene comune – Tirocini, che consentirà a breve agli enti pubblici di attivare tirocini retribuiti non curriculari per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni.