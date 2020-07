Vcs: “Riattivare i varchi prima del 31 agosto”

Apertura dei varchi, è polemica. Vivere il Centro Storico torna all’attacco: “Quando vennero riaperti i varchi telematici un assessore ebbe ad affermare che era un provvedimento la cui efficacia pratica, è vero, è tutta da valutare, ma che serve soprattutto ad infondere fiducia ad un settore che adesso ne ha enorme bisogno’”.

“Forse – si legge in una nota – per quell’assessore infondere fiducia voleva dire lasciare che il furbo di turno parcheggiasse dovunque e gratis nonostante i parcheggi a pagamento siano sottoutilizzati? Forse la riapertura dei varchi è stata decisa per permettere a quell’olandese con il Porche Cayenne di parcheggiare in via del Calcio su uno stallo residenti evitando così di spendere quei tre o quattro euro che sarebbero stati necessari per farlo al Parcheggio Mazzini? Magari quell’olandese, una volta tornato a casa, concorderà con i suoi compatrioti circa il fatto che è meglio non prestare soldi agli italiani perché, visto come trattano il bene pubblico , non sono persone affidabili e sarà difficile dargli torto. Il lastricato è sempre più compromesso e questo aumento di traffico, oltre a facilitare il furbo di turno, lo peggiora sempre di più. Non sarebbe il caso di pensare ad anticipare la riattivazione dei varchi senza aspettare il 31 agosto? Cui prodest?”.