Ritiro del vetro, utente protesta: “Svegliati all’alba dagli operatori”

Serpeggia il malcontento per la rivoluzione dei rifiuti in periferia. Dal territorio continuano ad arrivare segnalazioni di disagio, non soltanto riguardanti mancati ritiri o ritardi.

Nel Morianese un utente si lamenta anche del rumore provocato dai mezzi di Sistema Ambiente al momento del ritiro del vetro al mattino.

“La brillante idea di ritirarlo sfuso comporta che il lunedì alle 6 per gli abitanti del Morianese non serve mettere la sveglia per alzarsi perché ci pensano direttamente gli operatori del Sistema Ambiente scaricando il vetro nel cassone del loro furgone”.