Le guide turistiche di Lucca raccontano la città attraverso itinerari inediti, con 20 visite guidate gratuite che si svolgeranno tutti i venerdì a partire dal 24 luglio fino al 25 settembre. Un ricco calendario di eventi destinati non solo ai turisti ma anche a tutti i lucchesi che sono interessati a scoprire i luoghi segreti della propria città. Il calendario finanziato dal comune di Lucca è stato organizzato in collaborazione con l’ufficio turismo e le associazioni delle guide turistiche cittadine, Lucca info e Guide, la Giunchiglia e Turislucca.

Il progetto è volto a sostenere le professionalità in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Le guide turistiche sono fra i primi operatori che hanno reagito alla crisi proponendo delle visite guidate calibrate sulle necessità attuali di stare all’aperto e approfondire la conoscenza di località anche familiari. “Ringrazio gli uffici amministrativi e tutte le associazioni delle guide turistiche che hanno dimostrato un grande attaccamento alla città di Lucca, che esula dall’ordinario – dice Stefano Ragghianti, assessore alla cultura e al turismo –. In questo periodo abbiamo rivisto il calendario degli eventi ViviLucca e tutta l’organizzazione dell’accoglienza turistica, rimodulandolo sulle nuove esigenze dei decreti sicurezza. L’immenso lavoro che stiamo affrontando si divide in quattro punti ben precisi: il primo è stato l’adeguamento normativo per l’organizzazione degli eventi, il secondo la rimodulazione del calendario ViviLucca, quasi concluso, il terzo la promozione, l’accoglienza e la visibilità della città e per ultimo la riprogettazione di tutto ciò che è stato fatto per l’anno 2021”.

“Abbiamo deciso di essere vicini alle associazioni delle guide turistiche dedicando i venerdì estivi che vanno dal 24 luglio a fine settembre a due visite guidate gratuite da proporre ai turisti e ai cittadini di Lucca – spiega Laura Goracci responsabile degli uffici turistici esprime la solidarietà al progetto sottolineando il programma dell’eventi organizzati -. Le visite prevedono un numero chiuso di 20 partecipanti, tramite prenotazione, il programma sarà visibile da questa sera sul sito del comune e sulla pagina Facebook con l’organizzazione di eventi ad hoc”.

“Voglio ringraziare l’amministrazione per l’impegno, per l’opportunità che ci è stata concessa e per la sensibilità dimostrata venendo incontro alle nostre richieste – dice Gabriele Calabresi di Turislucca –. Voglio sottolineare che a livello statale la categoria delle guide turistiche non è assolutamente tutelata e solo a Lucca c’è stato un accoglimento delle nostre richieste di ripartenza, da parte degli uffici amministrativi, totalmente ignorate nelle altre città italiane. Gli itinerari che proponiamo si svolgeranno in orario notturno e affronteranno temi generali che riguardano le mura, i vicoli della città e i suoi segreti”.

“Grazie all’ottimo lavoro di sinergia da parte di tutti i gruppi avvenuto durante il lockdown – afferma Paola Moschini di Info&Guide per sottolineare l’immenso lavoro da parte delle guide -. In poco tempo ci troviamo un ricco calendario interessante, le nostre visite si svolgeranno prima di cena, in orario serale”.

“Quella che stiamo affrontando è una bella occasione per rimettere in moto una progettualità con l’idea di invogliare i turisti e i cittadini a partecipare, cercando argomenti stimolanti e inusuali – dice Edoardo Lencioni dell’associazione La Giunchiglia –. Il nostro programma prevede cinque appuntamenti che si svolgeranno nel tardo pomeriggio i temi riguarderanno la via Francigena, il periodo Barocco, la musica e gli scrittori e i poeti lucchesi”.

Le visite guidate, quindi, come recitano gli hashtag #scelti per la promozione social #livelikealocal #feellikeatourist sono un invito per tutti, cittadini che vogliono fare i turisti a casa loro e turisti che vogliono conoscere meglio la città in orari informali. Il progetto prevede infatti una visita guidata nel tardo pomeriggio, prima di cena, ed una dopo cena. Due appuntamenti per ogni venerdì. Il calendario è a disposizione anche di albergatori e altri operatori che vogliano promuovere l’iniziativa nelle proprie strutture e offrire la visita guidata ai propri clienti. I temi affrontati saranno molto vari: le Mura, Lucca e l’acqua, la città nella letteratura, i giardini, i maestri della musica, la seta, le sorprese del barocco, la via Francigena e i pellegrini. Il primo appuntamento di venerdì 24 luglio sarà Su e giù dalle Mura. Un secondo calendario di incontri verrà organizzato con orari differenti per l’autunno 2020.

La partecipazione alle visite guidate è gratuita con prenotazione obbligatoria agli uffici di informazione turistica di Piazzale Verdi e Piazza Curtatone (telefono 0583 583150- 0583 442213) per un massimo di 20 persone. Le visite partiranno da piazza San Michele ogni venerdì, dal 24 luglio fino a fine settembre, alle 18,30 e alle 21,15. Il calendario completo sarà disponibile da stasera sul sito www.turismo.lucca.it.