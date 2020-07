Alberi malati, saranno abbattuti altri 16 tigli sul viale Civitali

È stata firmata oggi (21 luglio) l’ordinanza in base alla quale si provvederà nei prossimi giorni all’abbattimento di 16 tigli gravemente malati, posti sul marciapiede est di viale Matteo Civitali.

Le piante in questione, già gravemente compromesse da carie interne al fusto e da altre patologie, negli anni passati erano state sottoposte a interventi radicali di riduzione della chioma per limitare i rischi di stabilità. A questo punto verranno abbattute in attesa di poter attuare l’intervento di riqualificazione del marciapiede come sul lato opposto.

In particolare la progettazione preliminare è già stata approvata dai competenti organi di controllo architettonico e paesaggistico.