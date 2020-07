San Michele in Escheto: sembra che i lavori sulla via del Brennero siano destinati ad essere causa di disagi fino all’ultimo.

Stavolta è il caso di un residente sulla via nuova per Pisa. Secondo il suo racconto, il cantiere gli impedisce di entrare direttamente nel vialetto di casa costringendolo ad allungare il percorso. “Per un metro e mezzo non riesco ad entrare in casa mia a seguito di un’ordinanza del Comune: sono costretto a fare 7 chilometri in più perché c’è un divieto di accesso”.