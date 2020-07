L’amore rompe le distanze, la nuova opera di Random Guy parla di speranza

Un ragazzo e una ragazza che rompono le distanze di sicurezza contro il coronavirus. Qualche romantico potrebbe dire che stiano per abbracciarsi, forse baciarsi: i volti l’uno di fronte all’altro, le mascherine tenute nelle mani dietro la schiena.

E’ la nuova opera di Random Guy, l’anonomo writer che ormai in città si è conquistato la sua fama: un graffito che sembra voler lanciare un messaggio di speranza e quasi di normalità nella convivenza con il virus che è stato realizzato – ed evidentemente non a caso – in centro storico, nel vicolo della felicità, a pochi passi dalla torre Guinigi.