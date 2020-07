Ragghianti: “Porta Elisa pronto per la prima di campionato”

“Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di avere il Porta Elisa pronto all’uso per la prima di campionato di serie C (il 27 settembre prossimo, ndr)”: lo afferma l’assessore allo sport, Stefano Ragghianti, a margine della presentazione di oggi (23 luglio) delle opere al Palasport. Entro un mese – viene ricordato – la società rossonera deve presentare il progetto preliminare per la nuova struttura, con annesso il project financing. Nel frattempo si lavora sulle torri faro, sul consolidamento della gradinata e sul gruppo continuità e luci di emergenza.

“Se non faremo in tempo a rendere lo stadio agibile per inizio campionato – precisa – cercheremo una soluzione alternativa solo per le prime partite (Pistoia, ndr). L’obiettivo però sarebbe quello di farcela”. Il tempo tuttavia è tiranno: entro il 29 luglio è necessario produrre tutta la documentazione richiesta. Una mole di carte che vede tre documenti come fondamentali e irrinunciabili: la licenza di polizia amministrativa (l’unica ad oggi mancante, deve essere fornita dal Comune), l’agibilità locale e la concessione dello stadio per la stagione calcistica.

“Rimaniamo ottimisti – conclude Ragghianti – anche perché abbiamo a che fare con una società seria, che lavora bene e propone progetti sostenibili”.