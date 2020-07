Manifattura, Italia Nostra: “Le Mura non si toccano neppure con una passerella”

“Le Mura non si toccano neppure con una passerella“. Così Italia Nostra Lucca riassume la sua posizione sul rapporto urbano tra Mura e Manifattura.

“La manifattura e le Mura non hanno alcunché che le renda ‘accomunabili’ – spiega Italia Nostra nella locandina – Pensare di unire due monumenti così estranei tra loro è culturalmente inqualificabile. La manifattura deve essere un luogo di servizi, scuole, uffici e parcheggi per la città. La città non ha bisogno di altri appartamenti e negozi”