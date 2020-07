Torna il Luna Park, ecco le modifiche a traffico e sosta

Non è settembre lucchese senza Luna Park. Così le attrazioni torneranno il 22 agosto ad animare il piazzale Don Baroni. Per l’occasione, e per gli eventi connessi alla tradizionale manifestazione cittadina dal 10 agosto al 5 ottobre saranno quindi introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle frazioni di San Marco e Sant’Anna per consentire il montaggio e l’accesso alle giostre.

Dal 10 agosto al 2 ottobre sarà quindi introdotto il divieto di sosta con rimozione e il divieto di accesso e di transito veicolare e pedonale eccetto i soggetti autorizzati al montaggio nel piazzale Don Baroni. Dal 16 agosto al 5 ottobre invece sarà introdotto il divieto di sosta in via delle Tagliate II, nel parcheggio ex Clap, nella parte di porzione nord del parcheggio sterrato e nel lato nord, nel tratto compreso tra il Palazzetto dello sport e il cimitero urbano. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati nella viabiltà di accesso al Campo Coni e chiuso al transito l’ingresso laterale del cimitero urbano.

Sarà introdotto poi il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari in via delle Tagliate, nel tratto compreso tra il Palazzetto dello sport e il cimitero urbano, compresa la viabilità di accesso al Campo Coni e la viabilità di accesso all’ingresso laterale del cimitero urbano.