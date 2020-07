In piazza San Frediano la manifestazione a sostegno della legge contro l’omofobia

Love is right. Si chiama così la manifestazione che prenderà vita a Lucca, nel centro storico, per dare voce alle tante persone e ai tanti soggetti che chiedono al parlamento una rapida approvazione di una legge contro omofobia, bifobia, transfobia e misoginia.

L’appuntamento è per venerdì (31 luglio), alle 18, in piazza San Frediano. L’iniziativa è promossa da LuccAut, l’associazione che da anni è attiva sul territorio proprio per i diritti delle persone lgbt+. Ma tanti sono i gruppi che hanno già aderito. Tra questi: Arci, Libera, Croce Rossa Italiana, Osservatorio per la pace di Capannori, la Città delle donne, Centro donna Lucca, Anpi, Atvl, Maschile Plurale, le Maestre ignoranti, Slow Food Compitese Orti lucchesi, Amnesty International ed Equinozio. Ulteriori adesioni possono pervenire all’indirizzo email luccaut@gmail.com.

“La Camera dei Deputati ha avviato la discussione del cosiddetto disegno di legge Zan: una proposta di legge che mira finalmente ad introdurre, anche nel nostro paese, una legislazione che contrasti ogni discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere – ricorda l’associazione LuccAut – Crediamo sia importante, anche nella nostra città, dare voce alle tante realtà e alle tante persone che domandano una rapida approvazione di un dispositivo chiaro e rigoroso: per questo, ci siamo fatti promotori di questo appuntamento, che vogliamo intendere come il primo passo di una mobilitazione, da tenere alta pure a Lucca durante l’intero iter della legge”.

Gli organizzatori ricordano che la manifestazione si svolgerà in completa sicurezza: per questo, raccomandano ai partecipanti di munirsi di mascherina e di rispettare le distanze di sicurezza.