Nidi privati autorizzati, avviso pubblico per i contributi alle famiglie di Capannori

Anche per l’anno educativo 2020-2021 le famiglie che sono in lista di attesa per i servizi comunali di prima infanzia (3-36 mesi) possono far frequentare ai propri figli i nidi privati autorizzati e accreditati con l’ente comunale usufruendo di contributi.

Per richiederli è necessario partecipare ad un avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito del Progetto Giovani Sì della Regione Toscana per assicurare pari opportunità all’accesso ai servizi educativi, avendo il Comune di Capannori aderito al Por Fse 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2020/2021. Per richiedere i contributi è necessario essere in lista di attesa nelle graduatorie comunali degli asili nido e avere un Isee inferiore a 27 mila euro. Le domande (il modulo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune) possono essere presentate dal 10 al 30 agosto via email all’indirizzoasilinido@comune.capannori.lu.it.

“Questi contributi sono un sostegno concreto e importante per tutte quelle famiglie che non sono riuscite ad accedere agli asili nido gestiti direttamente dal Comune – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti – Grazie a queste risorse si consente infatti di scorrere nelle graduatorie comunali. Una misura che ha l’obbiettivo di garantire a tutti l’accesso ai servizi di prima infanzia che sono di fondamentale importanza, in primo luogo, per l’educazione dei più piccoli, ma anche perché permettono ai genitori e, in particolare alle mamme, di conciliare il lavoro con la cura dei figli”.

Per individuare le strutture private autorizzate e accreditate interessate ad aderire a questo progetto il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse che resterà aperta fino al prossimo 6 agosto. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando un apposito modulo presente sul sito del Comune nella sezione Educazione e istruzione – prima infanzia da far prevenire per posta certificata all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Per informazioni Ufficio asili nido 0583.428436.