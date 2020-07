Sembrava non volessero sciupare un quadro perfetto. Correva l’anno 1990 e i ragazzi della gloriosa V F amministrativo dell’Itc Carrara, affiatatissimi, erano alle prese con l’esame di ragioneria. Da allora sono passati esattamente 30 anni durante i quali ognuno ha preso la propria strada e, seppur il pensiero di una rimpatriata balenasse molto spesso nella loro testa, l’idea che la realtà potesse scalfire la magia dei bei ricordi conservati in fondo al cuore aveva fatto desistere i vecchi compagni di classe dall’alzare la cornetta per un’adunata doc.

“Un po’ la pandemia e l’isolamento forzato – afferma Marzia Nannizzi, promotrice dell’iniziativa – che, oltre a farci capire di non essere immortali ci ha fatto riscoprire il vero piacere di stare insieme a coloro con cui condividiamo od abbiamo condiviso un importante pezzo di strada, un po’ la ghiotta occasione del trentennale e gli ultimi dubbi sono stati spazzati via”.

Foto 2 di 2



Gli ex ragazzi si sono ritrovati il 30 luglio al ristorante La Corte a S. Maria a Colle e, oltre a festeggiare, si sono anche immortalati nella stessa posa di 30 anni prima, scattata durante la gita di classe a Parigi.

Nel 2020 in piedi da sinistra: Marco Ercoli, Massimiliano Maraschin, Sabrina Serafini, Marzia Nannizzi, Marco Pini, Roberto Lorenzini (in alto), Stefano Muchetti (autore della foto del 1990 a Parigi) , Claudia Battista, Antonella Bertolli, Francesca Venturi.

In basso: Andrea Ciorli, Cecilia Ricchi ricordata con una rosa rossa in quanto recentemente scomparsa e rimasta nel cuore di tutti i compagni di classe, Emanuele Stagi, Donatella Matteucci, Stefano Lucchesi.

Nel 1990 in piedi da sinistra: Marco Ercoli, Massimiliano Maraschin, Ilaria Donati, Sabrina Serafini, Marzia Nannizzi, Marco Pini, Roberto Lorenzini, Claudia Battista, Rossano Mazzoni, Antonella Bertolli, Francesca Venturi.

In basso: Andrea Ciorli, una sedia con una rosa in ricordo di Cecilia Ricchi, recentemente scomparsa e rimasta nei cuori di tutti i compagni di classe, Emanuele Stagi, Donatella Matteucci, Luisella Marsili, Stefano Lucchesi.