Lavori ai corsi d’acqua, le notizie del Consorzio arrivano su Whatsapp

Le notizie sui lavori di manutenzione realizzati sui corsi d’acqua e sulle allerte meteo emesse sul nostro territorio? Adesso, per tutti i cittadini, arrivano comodamente e gratuitamente sui telefonini, tramite la messaggistica istantanea di whatsapp e telegram.

Si chiama Gocce di informazione del C1Tn il nuovo servizio di comunicazione e informazione, che il Consorzio 1 Toscana Nord ha avviato in questi giorni.

“Ogni giorno siamo al lavoro per la sicurezza e l’ambiente – sottolinea il presidente, Ismaele Ridolfi –. E abbiamo pensato a un mezzo immediato e semplice, per permettere a tutti i cittadini di seguire in tempo reale la nostra attività, ma anche di essere informati tempestivamente sulle allerte meteo che si abbattono sul comprensorio. Il Consorzio è un ente di autogoverno del territorio: e per questo reputiamo doveroso prevedere quanti più sforzi possibili, per potenziare la partecipazione e il coinvolgimento di tutte e tutti”.

Iscriversi al servizio gratuito è semplicissimo. Chi desidera farlo, basta che aggiunga il numero 366/6657285 tra i contatti della rubrica del suo telefono, su Whatsapp apra una nuova chat, selezioni il nuovo contatto che ha appena creato e invii un messaggio con scritto news e con l’indicazione del Comune di appartenenza. Per seguire il Consorzio su Telegram, invece, il cittadino interessato deve aggiungersi al nuovo canale dell’Ente: basta digitare “Gocce di Informazione del CB1TN” nella ricerca globale di Telegram e quindi unirsi. Il Consorzio ricorda che ogni utente potrà annullare la sua iscrizione semplicemente scrivendo un messaggio con scritto “Cancellami”.

Per ulteriori informazioni, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it.