Love is right. In tanti questo pomeriggio (31 luglio) si sono ritrovati in piazza San Frediano per manifestare a sostegno della legge contro l’omofobia. Una iniziativa che è riuscita a dare voce alle tante persone e ai tanti soggetti che chiedono al parlamento una rapida approvazione di una legge contro omofobia, bifobia, transfobia e misoginia.

L’iniziativa è stata promossa da LuccAut, l’associazione che da anni è attiva sul territorio proprio per i diritti delle persone lgbt+. Ma tanti sono i gruppi che hanno aderito. Tra questi: Arci, Libera, Croce Rossa Italiana, Osservatorio per la pace di Capannori, la Città delle donne, Centro donna Lucca, Anpi, Atvl, Maschile Plurale, le Maestre ignoranti, Slow Food Compitese Orti lucchesi, Amnesty International ed Equinozio.

L’iniziativa si è svolta con una serie di interventi a sostegno della necessità della legge.