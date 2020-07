Tremila nuovi alberi per combattere lo smog a Lucca: il progetto entra nella fase operativa

La fragilità del verde urbano è apparsa, nuovamente, nella sua evidenza nelle ultime settimane. Il crollo di alberi (anche sulle Mura) ha messo ancora una volta in luce quanto sia necessario intervenire. Al di là degli ultimi episodi, adesso entra nella sua fase operativa un progetto dell’amministrazione comunale di Lucca che prevede di rinfoltire questo delicato patrimonio con piante più adatte al contesto e, tra l’altro, con una peculiare caratteristica: combattere le polveri sottili e l’effetto serra.

Gli uffici comunali hanno infatti affidato ufficialmente alla società Talea Aps il progetto di piantumazione di specie erboree autoctone per un totale di tremila nuovi alberi in sette aree comunali pronte ad essere rimboscate.

Una idea che era stata anticipata alcune settimane fa e che rientra in un progetto supportato anche dalle fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca.

L’obiettivo è quello di predisporre le nuove piante – pioppi, querce, frassini, aceri, carpini, ciliegi e tigli – in contesti per lo più urbani per assorbire le emissioni inquinanti e per favorire lo sviluppo della biodiversità. E allo stesso tempo rendere anche più sicuri gli alberi: specie non autoctone hanno infatti dimostrato tutta la loro vulnerabilità negli ultimi anni.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha affidato alla Geo Rilievi del geometra Piero Romani un check up puntale dello stato di salute e della geolocalizzazione delle alberature che si trovano sulle Mura e lungo i viali di circonvallazione.

Saranno in particolare rilevate le coordinate geografiche delle essenze arboree presenti nel parco delle mura urbane,compreso i filari dei viali di circonvallazione (per un totale di 3.142 piante compreso le piazzole con piante abbattute), al fine della loro georeferenziazione con un sistema informativo territoriale (Gis) erappresentazione su Carta Tecnica Regionale (Ctr) acquisendo le coordinate piane rettangolari dei puntirilevati (formato Gauss-Boaga). Un modo per monitorare in modo assolutamente puntuale la situazione del verde urbano.