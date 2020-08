Due milioni per rifare il padiglione B del Campo di Marte: a nuovo tetto e facciate

Due milioni e quattrocentomila euro per il nuovo distretto sanitario di Castelnuovo Garfagnana, altri due milioni di euro per il rifacimento della copertura e delle facciate del padiglione B del Campo di Marte e, infine, un milione e mezzo per il distretto di Massarosa. Ammontano a tanto gli investimenti che grazie ad un nuovo stanziamento regionale, arrivano nelle casse dell’Asl Toscana nord ovest per il territorio della provincia di Lucca.

Alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale sono stati, infatti, assegnati quasi 300 milioni di euro per interventi strutturali da avviare negli anni 2020-2021. E’ quanto è stato definito nell’ultima seduta di Giunta su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, tramite l’approvazione di due specifiche delibere.

Le risorse stanziate ammontano per l’esattezza a 298.836.912,50 euro, di cui quasi 30 milioni di euro (29.346.854,83 euro) provengono da fondi regionali immediatamente disponibili, mentre i rimanenti 269.490.057,67 euro da fondi statali, che potranno essere utilizzati a inizio 2021, una volta sottoscritto il relativo accordo di programma con il ministero della salute, di cui costituisce il presupposto l’atto con il quale la Regione individua gli investimenti da finanziare. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, beneficiari di queste risorse, possono dunque completare le progettazioni degli interventi da finanziare con i contributi assegnati dalla Regione, già a partire dal corrente anno.

“E’ più di una boccata di ossigeno per la nostra sanità – commenta Saccardi -. Si tratta di risorse certe che vengono assegnate alle aziende per dare il via alla realizzazione delle opere previste. Queste due delibere fanno seguito al Piano di investimenti, approvato dalla giunta nei mesi scorsi, e rappresentano l’effettiva assegnazione dei contributi, ripartiti alle aziende sulla base dei rispettivi fabbisogni. L’importo complessivo dei finanziamenti, messi a disposizione delle nostre aziende sanitarie, è tale da contribuire in maniera significativa al rafforzamento dell’intero sistema – prosegue Saccardi – consentendoci di continuare a migliorare la qualità delle prestazioni erogate ai nostri cittadini, che saranno i primi a trarne il massimo vantaggio insieme agli operatori, cui si affidano per il loro bisogno di cure. Questo consistente intervento finanziario – conclude l’assessore – si inserisce all’interno di una lunga tradizione di investimenti regionali, che hanno permesso di attuare le strategie via via individuate, apportando i dovuti correttivi e le migliorie indicate dalla normativa nazionale anche per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, l’adeguamento sismico delle strutture sanitarie, l’ammodernamento tecnologico”.