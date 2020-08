Isola fuori terra in via Fillungo, Sistema Ambiente chiede alla Soprintendenza l’ok per spostare i cassonetti

Dal momento della sua installazione è risultata poco gradita ad alcuni. Ora però – mentre in città, specie nei fine settimana impazza la movida, dopo i mesi di lockdown – si è aggiunto anche il degrado portato da incivili, che abbandonano qui, all’isola fuori terra per i rifiuti all’angolo tra via Fillungo e via Busdraghi, immondizia di ogni genere.

L’ultimo episodio segnalato da un residente risale a ieri, ma Sistema Ambiente è prontamente intervenuta nella giornata per rimuovere i sacchetti e lo sporco che era stato lasciato al di fuori dei “bidoni”, in un luogo frequentatissimo del centro storico.

L’azienda dei rifiuti ha ben presente il problema, tanto che – al di là dei servizi ordinari di svuotamento e pulizia – ha richiesto alla Soprintendenza la possibilità di spostare in altro luogo l’isola fuori terra.

Al momento Sistema Ambiente sta attendendo l’eventuale nulla osta, per intervenire e risolvere la situazione lamentata da residenti e esercenti.

Purtroppo nel fine settimana, come spiega uno di loro, Giulio Cipriani, la situazione si aggrava: “Siamo stati costretti – spiega – respirare l’odore della immondizia lasciata di notte da chi frequenta la movida notturna e poi espelle l’alcool in eccesso nascondendosi dietro hai bidoni: risultato odore e sporcizia nauseabondi durante le ore calde del giorno, insieme ad accumuli di spazzatura sopra i bidoni lasciati da persone senza tessera”.

(La foto ritrae l’isola fuori terra prima dell’intervento di Sistema Ambiente)