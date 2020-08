Strage di Bologna, striscione alla stazione di Lucca per le vittime

Anche Lucca chiede verità per la strage di Bologna. Questa mattina (2 agosto) alle 10,25, quaranta anni dopo, un gruppo di manifestanti ha teso uno striscione davanti alla stazione ferroviaria, osservando due minuti di silenzio.

“Un minuto dedicato alle vittime – spiegano i promotori -, il secondo per la verità e quindi nei confronti di chi ha subito condanne ingiuste e immotivate. Numerosissima la presenza, silenziosa ed ordinata. A Roma oltre 300 persone si sono radunate in Piazza del Popolo, ognuno con indosso la pettorina con le scritte ‘Bologna 2 agosto. Nessuno di noi c’era’ e ‘strage di Bologna, 40 anni di bugie‘. E così anche in altre città. Come era stato ampiamente anticipato, non erano presenti simboli di partiti o movimenti politici”.