Sopralluogo questa mattina (4 agosto) del presidente della Provincia, Luca Menesini, della Soprintendente, Angela Acordon, dell’architetto Lisa Lambusier, responsabile dei lavori indicato dall’Ufficio regionale della Soprintendenza e della dottoressa Giuseppina Cassone, prefetto vicario di Lucca, al sottotetto di Palazzo Ducale.

Con loro, anche l’architetto Francesca Lazzari, responsabile per la Provincia della struttura e l’architetto Fabrizio Mechini che si occupa per l’ente di Palazzo Ducale degli interventi in corso, nonché i tecnici della Soprintendenza ai beni culturali e i funzionari della Prefettura.

Foto 2 di 2



Scopo della visita, infatti, era quello di verificare lo stato dei solai e dei locali, al fine di programmare eventuali interventi di consolidamento al tetto del Palazzo, che sarà oggetto di un progetto di riqualificazione complessivo, effettuato, appunto, dalla Soprintendenza e finanziato dal Ministero dei beni culturali per circa 3,5 milioni di euro. Proprio al fine di mettere a punto le opere da realizzare i tecnici, stamani, hanno acquisito tutti i dati loro necessari.