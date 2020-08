Lo scorso 1 luglio i professori Franco Grossi e Federica Alberigi del Carrara-Nottolini-Busdraghi sono stati ricevuti a colloquio al ministero dall’onorevole Anna Ascani, viceministro dell’istruzione.

L’incontro è avvenuto in seguito alla partecipazione della viceministra all’evento #FuturaLucca svoltosi a novembre 2019 nella nostra città, che ha visto vasta partecipazione sia delle scuole locale sia di delegazioni provenienti da tutta l’Italia. I professori hanno consegnato alla viceministra un book fotografico dell’evento.

#FuturaLucca è stata l’ultima tappa degli eventi Futura Italia organizzati dal ministero dell’istruzione per promuovere la scuola innovativa del futuro, è stato un evento di risonanza nazionale, in quanto ha visto la partecipazione di studenti e professori provenienti da tutta Italia impegnati in molteplici attività di formazione e in ben 5 hackathon.

Il colloquio con la viceministra ha toccato molti argomenti riguardanti la scuola che in questi mesi è stata oggetto di profondi cambiamenti, come la didattica a distanza e il futuro della scuola italiana post Covid.

I professori Grossi e Alberigi hanno poi incontrato la dottoressa Simona Montesarchio, direttore generale del Miur e il dottor Andrea Bollini, dirigente dell’ufficio VI innovazione digitale del Miur, ai quali è stato consegnato il book di #FuturaLucca.