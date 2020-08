Shopping sotto le stelle, anche ad agosto negozi aperti di giovedì sera

Continuano domani sera (6 agosto) gli appuntamenti con le aperture serali estive del giovedì da parte dei negozi del centro storico. L’iniziativa, lanciata e coordinata dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio viene estesa quest’anno anche a giovedì di agosto, in concomitanza con l’avvenuto avvio in ritardo dei saldi estivi.

“In questi giorni – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini – le opportunità offerte dai saldi stanno riscuotendo un crescente interesse da parte del pubblico, nonostante il periodo dell’anno non sia quello abituale per questo tipo di vendite. Questo naturalmente è un segnale positivo che fa ben sperare per le prossime settimane. Da parte nostra, proprio per consentire a tutti di effettuare nel modo più comodo possibile i propri acquisti, abbiamo deciso di prorogare anche ad agosto i tradizionali ‘giovedì di luglio’ dedicato allo shopping sotto le stelle, ragion per cui verranno proposte altre 4 serate speciali. Si comincia domani sera per poi replicare il 13, il 20 e il 27. Vi aspettiamo numerosi”.