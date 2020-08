Posti limitati e prenotazione obbligatoria: riapre il Cantiere Giovani

Riapre il Cantiere Giovani, anche se con limitazioni di spazi disponibili, numero di accessi alla struttura, nonché con obbligo di prenotazione dei posti.

Da lunedì (10 agosto), infatti, il Cantiere sulla via del Brennero a Lucca tornerà ad essere accessibile nelle due sale al piano terra con un numero di postazioni limitate rispetto al periodo pre Covid -19.

Le postazioni – il limite è di 28 posti – sono state distribuite seguendo le norme di distanziamento sociale previste per il contenimento del contagio fino al termine dell’emergenza sanitaria.

L’accesso al pubblico sarà esclusivamente su prenotazione: in questa prima fase sono previsti due turni: la mattina (9-13) e il pomeriggio (14-19) mentre il sabato l’orario sarà 9-13.

Ogni utente dovrà prenotarsi il giorno precedente a quello richiesto (per il lunedì sarà necessario prenotare il sabato) inviando una mail a cantieregiovanilucca@gmail.com dalle 9,30 alle 12,30 (farà fede l’orario di invio). Nella mail dovranno essere indicati nome, cognome, codice fiscale e numero di cellulare, specificando il turno richiesto (turno mattutino, turno pomeridiano o intera giornata). Sarà data conferma solo fino ad esaurimento posti.

Le postazioni, se abbandonate prima del termine del turno, non saranno riassegnate fino al turno successivo ad avvenute operazioni di igienizzazione. Al momento dell’ingresso nella struttura ogni utente dovrà indossare la propria mascherina, sanificare le mani e registrarsi ai fini di un’eventuale tracciabilità.

Nell’interesse della comunità, gli operatori del Cantiere hanno la facoltà di allontanare gli utenti che non rispettino le indicazioni sanitarie suddette.

La biblioteca, invece, sarà aperta con il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì: 9-19; mercoledì, venerdì: 9-14.

Sono momentaneamente interdetti agli utenti l’accesso agli scaffali e la consultazione dei testi per ragioni igienico-sanitarie. Gli utenti potranno prendere in prestito i libri, dopo averli prenotati telefonicamente o via mail (info@cesdop.it), inoltre potranno effettuare autonomamente la ricerca da casa sul catalogo online (www.bibliolucca.it) o rivolgersi per eventuali necessità al personale della biblioteca negli orari di apertura suddetti.

In seguito sarà comunicata la data di riattivazione del servizio di prestito interbibliotecario attualmente sospeso.

In questa fase non sono disponibili postazioni per l’accesso ad internet. La struttura è dotata di wi-fi ad accesso libero.

Per informazioni 0583-.057222 ; cantieregiovanilucca@gmail.com