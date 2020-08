Enel, al via lavori di potenziamento della rete elettrica

Al via domani (11 agosto) i lavori di potenziamento della rete elettrica nel comune di Lucca.

Gli interventi di restyling rientrano nel Progetto E-Grid 2020 con cui E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, sta dotando gli impianti elettrici di elementi di innovazione tecnologica con l’obiettivo di automatizzare sempre di più il funzionamento del sistema elettrico, migliorando la qualità del servizio per migliaia di clienti. Nel caso specifico, a partire da domani, i tecnici di E-Distribuzione avvieranno i lavori di posa di 3, 5 chilometri di cavo interrato nella frazione di Pieve Santo Stefano per un investimento di circa 600 mila euro. I lavori saranno eseguiti con microtunnel, evitando in questo modo, disagi per la viabilità e per i cittadini. Contestualmente, oltre alla messa in esercizio della nuova linea elettrica, le squadre dell’unità operativa di Lucca, procederanno alla sostituzione di un cavo interrato lungo un chilometro con un nuovo elettrodotto di ultima generazione nella zona esterna delle mura di Lucca, ovvero Porta Elisa, viale Castracani, via di Tigli e Via Romana

Complessivamente a Lucca, nell’ambito del Progetto E-Grid, oltre alla messa in esercizio di nuove linee di ultima generazione, saranno effettuati interventi di restyling su 20 cabine mentre altre 15 impianti saranno completamente ricostruiti per un totale di 35 strutture di trasformazione da media e bassa tensione che saranno rinnovate. I lavori proseguiranno fino a dicembre 2020.