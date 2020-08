Porta Elisa, affidati i primi lavori per l’agibilità dello stadio

Sono stati affidati i lavori per il mantenimento delle condizioni di agibilità dello stadio comunale di Porta Elisa. Gli interventi riguarderanno per adesso gli impianti elettrici e i relativi oneri di sicurezza per un totale di 19 mila 554 euro affidati alla ditta Baldasssarri Impianti elettrici e il consolidamento dei solai della gradinata affidati alla ditta Margherita Costruzioni per un totale di 6 mila 585 euro.

Questi interventi si vanno ad aggiungere ai lavori agli impianti meccanici affidati alla ditta Cavalletti e Bonturi per un totale di 28 mila 835 euro, alla messa in sicurezza delle torri faro in corso di affidamento alla ditta Andreozzi per un totale di 42 mila 860 euro e ai lavori del gruppo Ups.

Per il progetto definitivo dello stadio di Porta Elisa è previsto un investimento totale di 173mila euro.