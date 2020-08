Finiti i lavori, riaperto il Brennero a San Michele in Escheto

È stata riaperta a doppio senso di marcia, come annunciato, oggi (13 agosto) alle 17 la statale del Brennero a San Michele in Escheto. Sono infatti terminati i lavori alla Gora Lazzari per la sistemazione della strada interessata da un movimento franoso profondo.

“Ringrazio la ditta, le maestranze e i tecnici per il lavoro svolto”, è stato il commento dell’assessore Celestino Marchini che ieri aveva effettuato un sopralluogo nell’area e annunciato che le finiture verranno terminate senza incidere sulla viabilità.

I lavori

Metà della carreggiata, nel tratto di strada compreso fra le due rotatorie di San Michele in Escheto e quella che porta a Guamo, era stato infatti interessato nei mesi scorsi da un cedimento della scarpata sottostante e quindi l’amministrazione comunale aveva transennata l’area e collocato un impianto semaforico per regolare il traffico: trattandosi di una strada ampia a due corsie,infatti, non era stato possibile eseguire i lavori in somma urgenza, in quanto la circolazione, sia pure con notevoli disagi per gli utenti, era di fatto assicurata.

I successivi lavori sono stati complessi e hanno richiesto una serie di indagini geognostiche preliminari (carotature, prove di carico, eccetera): il progetto varato dal Comune ha dovuto raccogliere poi tutti i pareri e i nulla osta necessari da parte degli altri Enti coinvolti, Consorzio di Bonifica, Provincia, Enel, Telecom, Gesam, Geal, etc.

Adesso dunque la strada è di nuovo percorribile liberamente in entrambi i sensi di marcia: mancano ancora, a completamento dell’intervento, alcuni lavori alla segnaletica e al manto di usura.