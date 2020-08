Menesini categorico: “Scuole riaprano garantendo la distanza di un metro fra alunni”

Le scuole di competenza della Provincia e quelle di Capannori riapriranno a settembre garantendo la distanza di un metro fra gli alunni.

È categorico il presidente della Provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Quando si governa bisogna essere seri – commente – non si può dire per sei mesi che ci vuole la distanza e ora che la distanza non ci vuole perché basta la mascherina. Per cui le scuole sotto la mia responsabilità, riapriranno con la distanza“.

“Sono sostanzialmente d’accordo – commenta – con il modo in cui il governo ha gestito l’emergenza (alcune cose potevano essere fatte meglio, ma lo trovo normale), eccetto sulla scuola. La scuola, da mesi, non è gestita come merita e non va bene. Perché a scuola vanno i nostri figli e il nostro futuro come paese. Dopo mesi di dibattito ecco che il comitato tecnico scientifico risolve la questione dicendo “A scuola la distanza di un metro non serve, basta la mascherina”. Non è corretto risolverla così, né verso i ragazzi e le ragazze, né verso gli insegnanti, né verso tutto il personale scolastico. Io non intendo risolverla così. Per ciò che mi compete da sindaco e da presidente, voglio classi con adeguata distanza. Senza se e senza ma“.

“A questo stiamo lavorando – conclude – e per questo ringrazio gli uffici e le professionalità di riferimento sia in Provincia sia in Comune, i presidi e i dirigenti scolastici. È un lavoro che sta coinvolgendo tutti, e tutti stanno facendo la propria parte con serietà e buonsenso. Avanti, la scuola è importante”.