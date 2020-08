Tra concorrenza sleale e crollo del turismo i tassisti lucchesi sono in ginocchio

Una concorrenza sleale, il sopraggiungere della crisi sanitaria, il silenzio delle amministrazioni. È l’attuale situazione del trasporto pubblico taxi di Lucca, messo in ginocchio da piattaforme online e da autisti ‘regolari’ provenienti tuttavia da altri comuni: “Un problema persistente da tempo: secondo la normativa, il tassista deve partire e tornare alla rimessa del comune in cui prende la licenza, mentre molti partono dalla piazza di Lucca, dove spesso risiedono, ritornando nella propria abitazione a fine servizio. Un atto illegale, che danneggia gravemente noi tassisti autorizzati dal comune di questa città”.

A parlare è Stefano Capperoni, presidente del consorzio Taxi Lucca, che denuncia: “Più volte ho cercato l’attenzione delle amministrazioni di Altopascio, Porcari, Camaiore e molti altri comuni dell’interland, che per tutta risposta sono rimasti in silenzio: solo l’assessora Valentina Mercanti si è mostrata disponibile a collaborare”.

Dall’altro lato, persiste la concorrenza di autisti privati irregolari, agevolati da applicazioni su cui si identificano illegalmente come taxi: “Sono piattaforme studiate appositamente per eludere il pagamento delle tasse sulla licenza, offrendo un prezzo più basso ma senza garantire nessun tipo di sicurezza e assicurazione – spiega Capperoni – Cosa ignorata dal passeggero, che crede di usufruire di un trasporto pubblico. In Italia infatti, si abusa della parola Taxi che tuttavia identifica un solo tipo di mezzo, quello con la scritta sul tettino e il tassametro che informa sempre il cliente della spesa: il resto si chiama ‘noleggio con conducente’, ma ovviamente quale turista o cittadino esegue una ricerca del genere sul web? Il risultato? L’abuso della parola Taxi su piattaforme, a discapito dei tassisti regolari”.

Tassisti sempre più indignati per quella definita da Ceccardi ‘una vera e propria invasione’ di concorrenza sleale. Ne è la prova la tragedia sfiorata a Forte dei Marmi, ai danni di un regolare conducente di taxi: “Un autista privato totalmente abusivo ha preso accordi con una struttura turistica caricandone i clienti. Episodio avvenuto sotto gli occhi dei miei colleghi, seguito da un battibecco e una colluttazione. Dopo esser stato braccato dalle forze dell’ordine – continua il presidente – l’autista ha tentato di fuggire investendo un mio collega: fortunatamente la prognosi è lieve, con lividi e struscio alla gamba, ma poteva accadere il peggio. Le amministrazioni dovrebbero riflettere sull’accaduto, impegnandosi a eseguire un monitoraggio più preciso, chiudendo queste piattaforme totalmente illegali dove chiunque si può spacciare per tassista, ma con prezzi molto più bassi. Noi tassisti di Lucca siamo assolutamente favorevoli alla concorrenza, uno stimolo per migliorarsi continuamente, tuttavia non siamo liberi imprenditori: non possiamo contrattare il prezzo della corsa prescindendo sia dal tassametro che dalle tariffe dei comuni che rilasciano le licenze. Purtroppo però, il contesto economico e sociale in cui operiamo nel rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, è da tempo una giungla comandata dalla legge del prezzo più basso. Situazione aggravata dall’attuale crisi economico-sanitaria”.

Lo testimoniano i numeri. Con 40 corse giornaliere rispetto alle 320 degli anni passati, il lavoro del mercato locale taxi è diminuito dell’80%: “Su Lucca serviamo da sempre una clientela sia urbana che turistica. Tuttavia a causa del Covid la gran parte delle ville e degli hotel sono vuoti, il turista non c’è e siamo costretti a lavorare principalmente con il locale – racconta Ceccardi -. Eventi come il Summer Festival e altre manifestazioni negli anni passati agevolavano il nostro lavoro, che oggi si è ridotto drasticamente. Inoltre durante il lock down, il servizio pubblico taxi di Lucca è stato sempre garantito, nonostante nessuno ci abbia servito di materiale difensivo, mascherine, guanti e gel – denuncia -. La Regione Toscana, al contrario di altre, non ha previsto nessun indennizzo alla categoria, mentre per i dispositivi ci siamo finanziati di tasca nostra. Ma non abbiamo più soldi per andare avanti: chiediamo un tavolo tecnico per risolvere il problema della concorrenza”.

Concorrenza che, secondo Capperoni, potrebbe essere facilmente contrastata dal sistema ztl di mappatura per gli accessi. Mancherebbe tuttavia la volontà di intervenire da parte delle amministrazioni: “Se le autorità a ciò istituzionalmente deputate, per prime quelle locali, avessero la volontà politica di ristabilire il principio dell’inderogabile rispetto delle regole, potrebbero utilizzare il sistema di varchi elettronici. Leggendo la targa di chi accede alla Ztl è facile bloccare i tassisti transitanti in un comune differente da quello della propria rimessa. Mi risulta infatti – continua il presidente – che con tale sistema sia possibile accertare le infrazioni al codice della strada in caso di accessi non autorizzati, in tempi successivi al transito. Un controllo che potrebbe essere esteso a tutti i mezzi”.

“Voglio sperare che i responsabili delle amministrazioni locali e regionali si assumano al più presto gli oneri della propria funzione di gestione del territorio – conclude il presidente –. Noi tassisti scenderemo comunque in campo: siamo allo studio di contromisure per una più diretta e sfrontata concorrenza, per tutelarci a discapito dei ‘furbi’. Coinvolgeremo altri Radiotaxi, creando un unico fronte contro un sistema ormai impossibile da tollerare”.