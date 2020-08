Miss Mondo Toscana-Marche, il gran finale a Villa Cheli

Domenica (23 agosto) si concluderà l’edizione 2020 per il prestigioso concorso Miss Mondo Toscana-Marche, alla villa Cheli di Lucca.

22 madrine vincitrici delle varie tappe regionali si contenderanno il titolo per la finalissima di Gallipoli. Il concorso diretto da Susanna Taviani e Danny Puccini ha raccolto in un anno circa 1000 iscrizioni di richieste provenienti dalla Toscana e le Marche,di aspiranti modelle, richiamando nella loro pagina regionale migliaia di visualizzazioni.

La finale regionale per le normative anticovid sarà in forma strettamente privata ed è richiesta la prenotazione nel parco di Villa Cheli. In corsa per il titolo di Miss Mondo Toscana 3 lucchesi. Ecco le finaliste: Angelica Perna, Charlotte Tuccori e Federica Navari. Con loro in gara anche Andreea Huchiu, Diletta Simonetti, Isabella Giometti, Giulia Bianchi Giribon.