Fossi dell’Arte, successo per il via agli eventi

Sabato scorso (22 agosto) c’è stato il taglio del nastro dei Fossi dell’Arte 2020.

Dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019, organizzato da Arci Lucca e Versilia e dal il pittore lucchese Fabrizio Barsotti con il patrocinio del Comune di Lucca, il prossimo appauntamento della rassegna si terrà il 19 settembre.

Il logo è di Ale Sorbera e il collettivo Vivi i Fossi con Elisabetta Tuccimei e Giuditta Pieroni. Precisamente la zona interessata è quella di via del Fosso lato ovest, vicino alla Madonna dello Stellario e piazza san Francesco e lato muro di Villa Bottini in via del Fosso.