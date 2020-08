Settembre lucchese, Minniti (Lega): “Sbagliato spostare la fiera da Borgo Giannotti”

“E’ sbagliato spostare la fiera di Borgo Giannotti“. Così il consigliere della Lega e candidato alle elezioni regionali Giovanni Minniti interviene sull’ipotesi dello spostamento dei banchi dei commercianti al Foro Boario in occasione del settembre lucchese.

“E’ da scongiurare – esordisce Minniti – l’intenzione dell’amministrazione comunale di vietare la sistemazione dei banchi per la tradizionale fiera di settembre nella zona di Borgo Giannotti e di collocarli al Foro Boario poiché la suddetta soluzione danneggerebbe tutte le attività commerciali presenti a Borgo Giannotti già penalizzate dal lockdown e dai mancati incassi che stanno mettendo in seria difficoltà tutte le imprese. Ad aggravare la situazione è l’ulteriore ipotesi dell’amministrazione Tambellini di chiudere al traffico veicolare Borgo Giannotti pur spostando la fiera al Foro Boario il che costituirebbe un ulteriore colpo basso ai danni delle attività commerciali della zona per il prevedibile calo di afflussi”.

“E’ evidente – spiega Minniti – che lo svolgimento della fiera a Borgo Giannotti determinerebbe un notevole afflusso di gente, come sempre accaduto, a beneficio delle molteplici attività commerciali che avrebbero una boccata di ossigeno. La scusa per non fare la fiera sarebbe la solita ovvero evitare assembramenti ma è una scusa che non regge poiché gli assembramenti potrebbero verificarsi anche al Foro Boario, al Luna Park delle Tagliate o alle feste dell’Unità che si svolgono regolarmente in tutta Italia isole comprese poiché, si sa, il virus è molto selettivo e agisce dalle 18 in poi. Chiederò subito un colloquio al sindaco Tambellini per chiedergli di rivedere le sue decisioni sulla fiera di Borgo Giannotti“.