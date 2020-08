Contributi per i canoni di affitto, scade il termine per le domande

Contributi straordinari per il canone di affitto, Confartigianato imprese Lucca ricorda che per il bando del Comune di Lucca c’è tempo fino al prossimo 4 settembre per presentare domanda

Per effettuare la pratica bisogna essere in possesso di determinati requisiti tra cui: non devono esistere legami di parentela fra conduttore e locatario; il volume di affari deve essere di importo minore alle 350 mila euro; l’oggetto sociale non deve essere la costruzione di immobili o gestione di proprietà immobiliari; la superficie in metri quadri deve essere inferiore a 300 e solo per commercio; non si deve aver beneficiato di agevolazioni presenti in Lucca riparte; la graduatoria per ricevere il contributo tiene conto del volume di affari (più è basso e maggiori sono le possibilità di accedere al contributo).

I documenti richiesti per inoltrare la pratica sono, la Smart Card, la visura camerale, il contratto di locazione ed altre informazioni quali il numero dei dipendenti nel 2019, il codice Ateco ecc…

Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici di Confartigianato imprese Lucca al 0583/47641.