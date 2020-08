In pensione il vigile del fuoco Moreno Andreuccetti

Raggiunge l’età del pensionamento Moreno Andreuccetti , capo reparto esperto nel corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che dal 1 settembre verrà collocato a riposo.

Dopo una lunga carriere iniziata con il servizio di leva come vigile volontario ausiliario, viene assunto come vigile del fuoco il 10 luglio 1985, diventando capo squadra nel 1998 e Capo reparto nel 2013.

Ha partecipato a numerose emergenze nazionali come le operazioni di soccorso nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria nel 1997, dell’Abruzzo nel 2009, nelle zone alluvionate di La Spezia e Lunigiana nel 2011, in provincia di Grosseto per emergenza neve nel 2012, nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal sisma nel 2012 e nelle emergenze dovute al maltempo nelle provincie di Massa Carrara nel 2012, di Cerreto Guidi, di Empoli e di Genova nel 2014.

In tutte queste occasioni si è distinto per la professionalità dimostrata, lo spirito di abnegazione e di di sacrificio manifestato ricoprendo il ruolo assegnato di Capo Partenza e andando al di là delle mere responsabilità affidategli dal regolamento di servizio, distinguendosi per rappresentare il vero e sicuro punto di riferimento per i compagni e colleghi della squadra dei Vigili del Fuoco.

Numerosi i riconoscimenti ed apprezzamenti che gli sono stati conferiti per gli interventi svolti nelle emergenze nazionali e provinciali, anche al di fuori del soccorso ordinario, dimostrando la grande dedizione e il senso del dovere, mai scemato in tutti questi anni di servizio.

Nel proseguimento della sua lunga carriera ha sviluppato e mantenuto nel tempo il grande interesse per il settore dell’autorimessa, ricoprendo ruoli cruciali nel turno di servizio e diventando nel novembre 2009 Capo autorimessa provinciale.

In questo ambito ha saputo guidare, forte del proprio carattere e della professionalità, il settore mantenendo elevati livelli di operatività ai mezzi di soccorso, sviluppando e portando a termine progetti innovativi, come il modello di piattaforma tridimensionale ed il modulo logistico sperimentale del comando dei vigili del fuoco di Lucca, facendo risaltare positivamente il modello autorimessa di Lucca all’interno della regione. La professionalità, l’abnegazione e l’insegnamento profusi in 35 anni di servizio costituiscono patrimonio comune e un esempio a cui fare riferimento.

Il comandante provinciale di Lucca, Luigi Gentiluomo, il funzionario responsabile di settore e tutto il personale del comando, hanno voluto esprimere a Andreuccetti Moreno “i più sinceri sentimenti di gratitudine, di affetto e di ammirazione per l’opera svolta, augurando a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazione e serenità”.