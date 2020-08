Lucca, dal 1 settembre i varchi della Ztl tornano attivi

Da martedì (1 settembre) saranno riattivati i varchi telematici della zona a traffico limitato del centro storico anche in orario diurno. È pertanto indispensabile che coloro che erano già in possesso del permesso 2019 rinnovino entro il 31 agosto i permessi annuali per l’anno 2020 via web o presso gli uffici Metro srl.

Dal 1 settembre in poi gli utenti che vorranno richiederli nuovamente dovranno istruire una nuova pratica e perciò oltre ai due bolli necessari ai fini amministrativi non potranno usufruire dello sconto del 20% come previsto dalla ordinanza 737 del 3 maggio scorso per coloro che avrebbero effettuato il rinnovo entro il 31 agosto prossimo. Indipendentemente da quale mese si effettui il rinnovo l’importo dovuto è pari al totale annuo.

Dal 1 settembre partiranno inoltre controlli più rigorosi da parte della polizia municipale per garantire la funzionalità dei nuovi stalli per carico e scarico delle merci. L’amministrazione intende garantire che tali spazi vengano utilizzati esclusivamente dagli operatori di trasporto che servono attività commerciali ed artigianali del centro storico per garantire un afflusso più ordinato e funzionale di questi servizi.

Per informazioni e contatti https://www.metrosrl.it Si ricorda infine che l’ufficio Metro sito in via delle Città Gemelle a Sant’Anna è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 07:15 – 15.45 ed il sabato dalle 7:15-12:45