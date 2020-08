Luccagility Dog, ripartono le gare

La cinofilia in Toscana riparte con l’asd Luccagility Dog. Dopo la lunga pausa del lockdown, tutti i ragazzi della Luccagility hanno potuto riprendere le loro attività sportive nello stesso Parco Cinofilo, quasi completamente ristrutturato e riammodernato.

Dalla ripresa delle competizioni di livello nazionale riconosciute dal Coni, la Luccagility si fa avanti e organizza, per prima in Toscana, la ripartenza delle gare di Agility Dog Csen, valevoli per le qualificazioni al Mondiale Wao 2021.

La Nazionale che l’Italia schiererà al mondiale, in Olanda, vanta però già di una piccola grande atleta targata Luccagility: Giorgia Braccini. Di soli 8 anni, con la sua Aika ha conquistato il primo mondiale vincendo nella categoria Juniores la finale Csen di Cattolica nel 2019. Giorgia e Aika hanno vinto la combinata di quattro gare, sfidando i moltissimi partecipanti alla gara juniores e anche tutti gli altri altleti, anche over 18, entrando cosi di diritto in nazionale. Questo giovanissimo binomio avrebbe dovuto disputare il suo mondiale a maggio, ma ovviamente a causa della pandemia è stato tutto rimandato di un anno e la nazionale capitanata da Massimo Perla è stata parzialmente riconfermata per il 2021.

Oltre a questa grande atleta, la Luccagility vanta di molti veri e propri campioni che non tardano a raccogliere i frutti del loro lavoro. “Il rispetto per i nostri cani – dice infatti l’associazione – insieme all’ottimo lavoro svolto dagli istruttori dell’associazione, sono le basi per vivere una cinofilia sana e vincente. Un ringraziamento particolare va quindi al presidente e coach, Maurizio Del Greco, che si occupa della squadra agonistica di Agility con Alice Cerri; a Andrea Matteoni, istruttore di obbedienza ma anche di recuperi comportamentali e motivazione e a Elisa Pollastrini anche lei istruttrice di obbedienza di base”.

L’Asd Luccagility è sempre in prima fila anche nella formazione, infatti proprio in questi giorni ha avuto inizio un corso per educatori cinofili Csen che terminerà a giugno del 2021 e nel mese di Luglio è stata organizzata una Vacanzagility con una cinofila Internazionale, Manuela Satta, componente della Nazionale Fci nel 2019 e docente super aggiornata anche con tecniche internazionali. Questo evento ha attirato a Lucca nel nostro centro moltissimi binomi da tutta Italia, i più lontani dalla Sicilia. Tutti i nostri eventi vengono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 ed in questo va il sentito ringraziamento al Comune di Lucca per la fattiva collaborazione ed aiuto nell’affrontare ogni difficoltà che il momento impone.