Si è svolta alla Villa Cheli, a Lucca, la finale interregionale di miss Mondo Toscana-Marche. La serata è stata diretta dal noto presentatore Danny Puccini per la regia di Susanna Taviani, patron regionale. Si sono distinte tra le 29 concorrenti: Angelica Perna, Charlotte Tuccori, Enola Bresciani tutte lucchesi, Liliana Sanchez, Giulia Taddei, Stefany Ebonny, Mara Morodan, Greta Tasselli, Alexia Kokay, Valentina Iardella ,che seguiranno in fase nazionale per il titolo di Miss Mondo Italia, le madrine elette come la più bella della Toscana, Eleonora Ferrari di Firenze, Miss Mondo Toscana e Jennifer Luzi Miss Mondo Marche di Senigallia.

