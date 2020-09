Entrati in servizio 9 nuovi dipendenti della Provincia di Lucca

Sono 9 i nuovi dipendenti della Provincia di Lucca che oggi (1 settembre) il presidente Luca Menesini ha salutato, insieme con il segretario generale Roberto Gerardi e il dirigente del personale Paolo Pantanella, nel corso di un breve incontro che, per alcuni di loro, segna l’inizio di una nuova avventura professionale nell’ente di Palazzo Ducale.

Si tratta, appunto, di 9 assunti con contratto a tempo indeterminato, cinque dei quali di categoria C (diplomati) inquadrati come esperti amministrativi-contabili che sono stati stabilizzati dall’ente tramite procedura concorsuale riservata, avendo gli stessi maturato diversi anni di servizio in precedenza con la stessa amministrazione.

I cinque esperti amministrativi sono Stefano Vannucchi e Marco Brachetti Montorselli che lavoreranno nel settore edilizia scolastica, mentre Antonella Giannelli, Michela Bechelli e Lara Carducci sono impiegate nel settore risorse (finanze e personale).

A questi dipendenti si aggiungono quattro funzionari (categoria D laureati): il geologo Roberto Guidi (settore viabilità) assunto tramite procedura di mobilità riservata al personale comandato; la specialista in attività amministrative Beatrice Mancini (settore affari generali) assunta tramite analoga procedura; lo specialista in attività tecniche-progettuali Francesco Giacoppo (settore sicurezza e ambiente) assunto tramite procedura di mobilità volontaria; e l’ingegnere Stefano Mennucci (settore edilizia scolastica) assunto tramite scorrimento graduatoria di altro ente pubblico.

“In un momento particolare come il post-lockdown – spiega il presidente della Provincia Luca Menesini – e dopo una fase di progressiva emorragia del personale provinciale innescata dalla riforma Delrio che per anni ha bloccato assunzioni e turn-over, l’amministrazione provinciale torna ad assumere. Stiamo infatti riequilibrando la dotazione organica anche a seguito dei vari pensionamenti, trasferimenti e mobilità verso altri enti avvenuti negli ultimi anni tanto da veder ridurre i dipendenti di Palazzo Ducale a 192 unità. Sono convinto che i nuovi dipendenti contribuiranno ad incrementare l’efficienza degli uffici, penso ad esempio all’edilizia scolastica, alcuni dei quali potranno contare tra qualche mese su ulteriore nuova linfa professionale grazie ai concorsi che saranno banditi nel 2020 e nel 2021 che prevedono l’assunzione, nel complesso, di 45 dipendenti. Un grosso augurio di buon lavoro ai nuovi assunti”.