Innovation Lab al via alla casermetta del baluardo San Paolino

Al via, il prossimo venerdì (4 settembre) alle 18 alla casermetta del baluardo San Paolino in via del Pallone 2, gli Innovation Lab, una serie di appuntamenti gratuiti rivolti ai giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro, valutando nuove opportunità di impresa.

Gli incontri, che si inseriscono nel più ampio progetto EconomiaDiTutti – un’iniziativa ispirata al messaggio di Papa Francesco per un nuova economia civile, etica e sostenibile – mirano a rilanciare il territorio, a stimolare la riflessione e discussione, prendendo anche esempio da alcune realtà di eccellenza invitate di volta in volta in qualità di ospiti d’onore della serata, e in definitiva a favorire lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

Il progetto nasce da un partenariato solido e autorevole che include Fondazione Campus, il Comune di Lucca, il Progetto Policoro, l’Arcidiocesi di Lucca, la Banca del Monte di Lucca – Gruppo Banca Carige in collaborazione con il Festival Economia e Spiritualità e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte.

Al primo incontro in calendario presenzieranno Luca Pighini, formatore e ricercatore, i consiglieri comunali Francesco Lucarini e Jacopo Massagli e la Cooperativa Agricola Sociale Calafata come esempio virtuoso di startup capace di coniugare la qualità dei prodotti, il rigore chiesto dalla terra e il protagonismo delle persone che la lavorano.

L’evento è gratuito, ma i posti sono posti limitati, per partecipare è necessario confermare la propria partecipazione via whatsapp al numero 393.9499744.

Alla conclusione dell’Innovation Lab ai partecipanti sarà offerto un aperitivo. Gli organizzatori ringraziano le aziende Pama Srl, Bartoli Spa/Naturanda per il sostegno all’evento.