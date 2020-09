Lucca Holding chiude il 2019 con un utile di oltre 12 milioni

Chiude con un risultato di esercizio di oltre 12 milioni il bilancio 2019 della Lucca Holding. Un risultato molto positivo rispetto al 2018, dovuto in gran parte dalla plusvalenza relativa alla vendita di Gesam Gas e Luci.

A presentare tutti i dati in commissione bilancio è l’amministratore unico di Lucca Holding Claudio Del Prete: “Il bilancio chiude un utile molto alto rispetto a quello degli anni precedenti: è di oltre 12 milioni di euro, in larga misura scaturito dalla plusvalenza della vendita di Gesam Gas e Luci. Senza questo dato, il bilancio sarebbe comunque stato superiore all’esercizio 2018: il risultato ordinario infatti è di circa 4,2 milioni euro (1 milione in più rispetto al 2018). Il valore del patrimonio netto passa da 49 milioni a oltre 60 milioni. Abbiamo ridotto la posizione debitoria sui mutui da 7 milioni a circa 5,8 milioni. I costi della società sono di 317mila euro, 340mila euro nel 2018, c’è una leggera riduzione sui servizi esterni e consulenze. Abbiamo un risultato di esercizio di 12 milioni e 733mila euro: Gesam Reti ha chiuso con un utile netto di 17milioni e 795mila euro (in gran parte derivati dalla cessione di Gesam Gas e Luci); Geal Spa con 2 milioni e 636mila euro; Sistema Ambiente 481mila euro; Lucca Crea 325mila euro; Metro 162mila euro; Lucca riscossioni e servizio 822mila euro; farmacie comunali 3mila e 400euro. Nel 2020 avremo anche noi sicuramente effetti a causa del Covid, ci saranno alcune difficoltà nelle società a cominciare da Sistema Ambiente e Lucca Crea. Ma non mi sembra che un anno difficile possa incidere in maniera significativa sul valore delle nostre partecipate. Prendiamoci questo 2019 come un anno di risultati positivi, gestiremo al meglio le difficoltà del prossimo anno”.

La parola passa al consigliere Martinelli: “Gli utili di queste società, in particolare a quelle interamente di proprietà del Comune, saranno mantenuti all’interno delle società stesse oppure verranno presi come amministrazione e incassati dal Comune?”. La risposta arriva dall’assessore Lemucchi: “Gli utili sono stati lasciati nelle società, anche perché sono quelle che avranno maggiori difficoltà nel 2020 a causa del coronavirus”.

Prossimo appuntamento sarà in Consiglio intorno a novembre con l’approvazione del bilancio consolidato.