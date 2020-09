Al via i lavori di restauro al monumento al milite ignoto di Mutigliano

Sono stati affidati al restauratore barghigiano Lorenzo Lanciani i lavori di restauro del monumento al milite ignoto eretto dallo sculture Giuseppe Bacelli a Mutigliano.

I lavori, per una somma complessiva di 7128 euro comprensivi di Iva, si sono resi necessari poichè il monumento – come si legge nella determina – versa in cattivo stato di conservazione che ne pregiudica la stabilità e la sicurezza.

I lavori, saranno svolti anche per recuperare e far riscoprire alla popolazione una parte del patrimonio storico, scientifico ed agrario qual è la tenuta di Mutigliano. Sul tema della riqualificazione della zona, peraltro, è stato di recente approvato un ordine del giorno in consiglio comunale e nella zona si terrà a breve un sopralluogo della commissione lavori pubblici.