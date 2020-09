Al via il nuovo corso di barman di primo livello con So.Ge.Se.Ter.

So. Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di barman di primo livello.

La sua durata sarà di 30 ore fra nozioni teoriche e prove pratiche, prenderà il via lunedì 28 settembre e si svolgerà in collaborazione con Shaker Club all’interno di Emotion Bar (via Nazario Sauro 513 a Lucca) dove sono presenti postazioni individuali, una per ogni partecipante al corso.

Durante le lezioni – che si svolgeranno naturalmente nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid – saranno presentati gli strumenti del mestiere e insegnate le principali tecniche di costruzione e di miscelazione dei cocktail.

Gli allievi si eserciteranno direttamente al banco nella realizzazione dei cocktail inseriti nel ricettario internazionale Iba (International bartenders association), delle loro più famose varianti e dei cocktail di tendenza del mondo della miscelazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca (0583.47311 – sogeseter@confcommercio.lu.it).