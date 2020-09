Come funzionano i metodi di pagamento nei casino online Aams

I casinò online sono legali in Italia e sono anche sicuri per i giocatori. Questo vale sia dal punto di vista delle informazioni personali, sia per quanto riguarda i giochi e le transazioni. Quest’ultimo elemento, quello degli scambi di denaro tra giocatore e casinò, può destare qualche preoccupazione. Per aprire un conto di gioco in un casinò è infatti necessario stabilire un metodo per effettuare depositi e prelievi. Questo per molti giocatori è un passo che desta non pochi timori. Collegare il proprio conto in banca a un sito di gioco d’azzardo può spaventare. Ma fortunatamente i casinò online AAMS nel 2020 offrono tutta una serie di possibilità per ridurre i rischi per il giocatore. In questo modo i casinò potranno garantire transazioni sicure e far dormire sonni tranquilli ai propri iscritti.

Individuare i metodi di pagamento dei casinò AAMS è molto semplice. Lo si può fare anche con una rapida occhiata alla homepage. Sul fondo della pagina infatti la maggior parte dei casinò online legali riporta i loghi dei metodi accettati per le transazioni. Inoltre ogni casinò legale dovrà necessariamente avere sezioni informative in lingua italiana. Qui saranno riportate, tra le altre cose, info relative ai metodi per depositare e prelevare, corredate da tempistiche e costi.

Metodi tradizionali e metodi innovativi

Ogni casinò ha le sue regole su versamenti e prelievi, ma tutti hanno degli elementi comuni che garantiscono la sicurezza nei casino online. Ad esempio i casinò impongono che per prelevare debba essere usato un metodo già adoperato per versare almeno una volta. Inoltre conti bancari e simili devono avere come intestatario lo stesso titolare del conto di gioco.

I diversi operatori offrono ai giocatori l’opportunità di utilizzare metodi tradizionali e innovativi. Tra i primi troveremo: bonifico bancario, carte di credito e versamenti tramite assegno. I metodi innovativi prevedono l’utilizzo di e-wallet e sistemi di pagamento nati proprio per i casinò online e per le transazioni virtuali. Possiamo citare portafogli elettronici famosi e diffusi come Paypal, Skrill e Neteller. Troveremo inoltre a disposizione prepagate, voucher, carte di ricarica. I voucher e le ricariche sono sistemi che permettono di giocare anche con i contanti. Questi vengono messi a disposizione dai singoli operatori. In pratica ci si reca in un punto vendita o corner dell’operatore, si acquista una carta prepagata con i contanti e la si utilizza sul casinò. Si tratta di sistemi più sicuri, che in qualche modo, in caso di problemi, riducono i danni.

Regole su versamenti e prelievi

Abbiamo già menzionato il fatto che i vari casinò possono imporre le proprie regole relativamente ai metodi di pagamento. Queste sono specificate nelle sezioni informative. Per ogni metodo di pagamento il casinò è tenuto a precisare diverse informazioni:

• Tempi di accredito

• Tempi di prelievo

• Limiti di deposito (per transazione e settimanale)

• Limiti di prelievo (per transazione e settimanale)

• Eventuali costi di transazione

Per ogni metodo inoltre vi saranno informazioni specifiche stabilite dall’operatore. Alcuni metodi, come gli e-wallet sono più rapidi rispetto ai metodi tradizionali, e consentono transazioni immediate. Inoltre nella maggior parte dei casi, i portafogli elettronici non impongono costi di transazione. Spesso però hanno dei limiti di prelievo e deposito più bassi rispetto ad altri metodi. Chi decide di praticare l’azzardo online con una certa regolarità farà bene a prendere in considerazione l’idea di avere un e-wallet dedicato a questa attività. Ad ogni modo il metodo da scegliere deve essere anche adeguato alla tipologia di giocatore. Se siamo high rollers, ossia giocatori con grossi volumi di gioco, sarà bene prestare attenzione ai tetti massimi collegati ai diversi metodi.

Abbiamo già precisato che soltanto i casinò online garantiscono la sicurezza delle transazioni. Ma essere prudenti nel momento in cui si effettuano le transazioni, utilizzando metodi sicuri è consigliabile per tutte le attività online.