Santa Croce, annullate la processione del 13 e la Fiera di Borgo Giannotti

Niente processione e niente fiere di Borgo Giannotti. Questa la decisione per la Santa Croce 2020 e per il Settembre Lucchese.

Il sindaco e l’arcivescovo di Lucca, dopo numerosi incontri con le altre istituzioni cittadine coinvolte, e nonostante l’impegno profuso, con grande rammarico, hanno deciso di rinunciare alla tradizionale processione del 13 settembre, alla vigilia della festività dell’Esaltazione della Santa Croce.

L’illuminazione delle vie del centro la sera del 13 settembre dalla basilica di San Frediano alla cattedrale di San Martino, sarà mantenuta come simbolo della Luminara stessa. Tuttavia quest’anno non ci sarà il tradizionale corteo religioso e civile.

La decisione è maturata nelle ultime ore e ha tenuto conto del progressivo aggravamento della curva epidemiologica che avrebbe reso necessaria l’introduzione di ulteriori e più stringenti misure di sicurezza per gestire la partecipazione al corteo, seppure organizzato, come già annunciato, in forma ridotta e con grande attenzione alla sicurezza dei pochi presenti. Le novità avrebbero quindi snaturato il tradizionale svolgimento e impedito nei fatti la possibilità per la popolazione di poter portare un proprio segno di compartecipazione anche solo con l’assistere al corteo stesso.

Vengono però tutte confermate le celebrazioni religiose previste in cattedrale, per il triduo del 10, 11 e 12 settembre, per la giornata del 13 e per la festa liturgica del 14 settembre, dove con le normali e collaudate misure anti-contagio in vigore da maggio scorso sarà possibile partecipare in tutta sicurezza. Per altro è confermata la possibilità di registrare in anticipo la propria presenza in cattedrale dal sito dell’Arcidiocesi di Lucca.

Infine, vista la particolare situazione determinatasi, al posto della tradizionale Luminara, la sera del 13 settembre alle 21 in cattedrale ci sarà comunque l’omaggio al Volto Santo da parte della città e della chiesa di Lucca. Il tutto avverrà solo all’interno della cattedrale con la diretta televisiva curata dall’emittente NoiTv. All’interno dell’omaggio sono confermati: l’allocuzione dell’arcivescovo, il mottettone e la benedizione finale. In cattedrale però si entrerà solo su invito del Comune e dell’arcidiocesi di Lucca.

Le fiere

Contrariamente a quanto comunicato pochi giorni fa, l’amministrazione comunale annuncia l’annullamento e il rinvio al periodo vicino al 3 di maggio 2021 (festività dell’Invenzione della Santa Croce) per la tradizionale Fiera di Borgo Giannotti che avrebbe dovuto tenersi nelle giornate del 14, 27 e 29 settembre.

“Il Comune di Lucca ha fatto tutto il possibile per non rinunciare alle popolari manifestazioni del Settembre Lucchese nonostrante l’emergenza sanitaria – si legge in una nota – Ma l’organizzazione di una fiera così grande è stata difficile e ha da subito costretto l’amministrazione a dover ripensare la distribuzione degli operatori su un circuito molto più grande e articolato che avrebbe escluso comunque Borgo Giannotti per la ristrettezza degli spazi“.

“L’aggravarsi seppur ancora contenuto della situazione epidemiologica – conclude il Comune – getta ulteriori incertezze sulle restrizioni e sulla logistica delle fiere che rendono ancora più ardua una collocazione appropriata. Inoltre è risultato pressoché impossibile conciliare questa nuova situazione con le richieste degli operatori. Per questo motivo l’amministrazione è costretta ad annullare gli eventi”.

Sono state contestualmente annullate anche la Fiera di Ponte a Moriano e la Fiera del Bestiame.