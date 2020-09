Covid ed elezioni: a Lucca oltre 6mila euro per garantire sicurezza nei seggi

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si torna alle urne. Il Comune di Lucca, per tale occassione, tenendo ovviamente conto dell’emergenza sanitaria del Covid-19, ha sostenuto spese aggiuntive – oltre 6mila euro – per il supporto delle attività del servizio elettorale e dei seggi.

I Comuni, come si legge nel regolamento, hanno l’obbligo di garantire l’organizzazione e la gestione delle attività necessarie per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e, data l’emergenza, si è vista la necessità di acquistare alcuni articoli per l’allestimento dei seggi in modo da far mantenere la distanza di sicurezza e creare appositi percorsi ingresso/uscita (paletti con catenelle, nastri, piedini/frecce di distanziamento ecc).

Nei seggi saranno consegnati dispositivi di protezione individuale come le mascherine, ma anche guanti e gel mani disinfettante e materiale igienico sanitario. Nel dettaglio: saranno consegnati 200 spray disinfettanti da distribuire sui vari seggi; 200 rotoloni di carta; 100 flaconi di gel mani da un litro; 1500 mascherine chirurgiche; 10 pacchi da 100 pezzi di guanti usa e getta; 1000 buste trasparenti con canaletta per ‘impacchettare’ eventuali kit.

Nelle sezioni speciali saranno consegnati anche 200 mascherine Ffp33, 100 camici monouso e 6 visiere. Per garantire il distanziamento sociale verranno inoltre consegnati 8 rotoli di nastro segnaletico bianco/rosso; sistema per delimitazione seggi/distanziamento di 400 piedini/frecce segnaletiche e kit di 120 paletti con base e 400 metri di catenella con sostegno.

La spesa, esigibile nell’anno 2020 e soggetta a definizione a consuntivo, trova copertura nei fondi di cui al capitolo 11108/1 denominato Acquisto beni di consumo per consultazioni elettorali finanziato con contributi del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 – 2022.