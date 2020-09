Garby, l’appello di un cittadino: “Totalmente antigienici, mettete i pedali”

Non si placano le polemiche sui Garby, i nuovi bidoni di raccolta dell’immondizia collocati nel centro storico che, ormai da mesi, non fanno altro che finire sotto i riflettori.

“Tralasciando il discutibile aspetto estetico ed il loro posizionamento in ogni angolo della città – ci scrive un lettore residente in centro – desidero sottolineare l’aspetto, certamente più preoccupante ed in controtendenza con l’odierna sensibilità, che per l’apertura degli stessi si debba necessariamente sollevare manualmente il coperchio“.

“Questa operazione, in condizioni normali sarebbe stata ‘solo’ antigienica – spiega – ma in questa particolare situazione, in cui si raccomanda di evitare i contatti, lavarsi frequentemente le mani, eccetera, obbligare i cittadini ad aprire con la mano i bidoni dell’immondizia, peraltro dopo una serie di operazioni non agevoli per la pessima posizione dei tasti e del lettore, è decisamente contrario a tutte le norme di buon comportamento a cui veniamo richiamati quotidianamente”.

“Non contenti, anche i bidoni interrati dotati di pedale di apertura, sono stati modificati, sdoppiando un bidone dove ora è necessaria l’apertura a mano. Per quanto sopra – prosegue il nostro lettore – mi domando se chi ha operato tali scelte ha tenuto conto degli aspetti igienico sanitari qui menzionati, già presenti prima della pandemia ed accentuati da questa. A nulla valga l’eventuale giustificazione che in molti altri Comuni avviene questo, Lucca aveva giustamente provveduto alla collocazione di bidoni azionabili a pedali ed era quindi auspicabile il mantenimento di una tale sensibilità. Quali quindi le motivazioni addotte per un tale cambiamento, a dir poco antigienico e vieppiù se in questa particolare contingenza questi non siano da modificare/cambiare con altri aventi movimentazione a pedale (meglio se con addebito delle spese a carico dello scriteriato/scriteriati che ha/hanno operato tale scelta, siamo lucchesi e non ci piace spendere malamente)”.

“Quindi – commenta – rinnovo l’attenzione sul fatto che la movimentazione a pedale permette di meglio tutelare la salute pubblica, bene primario dei nostri concittadini, ricordando che, giustamente, per tutelare della salute pubblica, gli uffici comunali sono rimasti lungamente chiusi, mentre il cittadino che depone i rifiuti viene obbligato ad aprire i bidoni dell’immondizia con le mani. Infine – conclude rivolgendosi all’amministrazione – qualora riteniate di collocare analoghi bidoni per la raccolta dell’immondizia nelle varie frazioni, chiedo di tenere conto della funzionalità per gli utenti, dell’estetica ma soprattutto della necessità di tutelare la salute di chi li utilizza, cioè i cittadini”.