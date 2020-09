Scuole a caccia di dirigenti amministrativi, una “call” per le reggenze in 6 istituti comprensivi

Non solo personale docente ma anche amministrativo. Nell’anno scolastico che sta per iniziare – mentre l’ufficio scolastico sta espletando le procedure per l’assegnazione delle cattedre – c’è bisogno anche del personale Ata. Rientrano in questa categoria i Dsga, i direttori dei servizi generali e amministrativi di cui le scuole hanno egualmente bisogno, soprattutto in vista di un anno complicato dalle misure contro il contagio del coronavirus.

Figure indispensabili che fisiologicamente vengono a mancare. Così, dopo le assegnazioni da graduatoria provinciale, l’ufficio scolastico provincia di Lucca ha lanciato un bando per ricercare queste figure amministrative indispensabili per gli istituti che al momento risultano ancora scoperti. Si tratterà infatti di stabilire una reggenza in quelle scuole che ne restano sguarnite.

La “call” per i candidati in servizio nelle province vicine – Massa Carrara, Pisa e Pistoia – scade domani (5 settembre) alle 12: si cerca personale Dsga disponibile a una reggenza agli istituti comprensivi di Bagni di Lucca, del Piaggia di Capannori, del comprensivo di Castelnuovo, Coreglia, Montecarlo e Pietrasanta 2.